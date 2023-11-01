Верховный лидер Ирана призвал к жесткой блокаде Израиля

Главное: Верховный лидер Ирана сделал резонансное заявление. Аятолла Али Хаменеи призвал блокаде Израиля.

Детали: Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал к блокаде Израиля. Произошло это во время его выступления перед студентами и иранской молодежью.

Он сказал, что мусульманским странам нужно прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем и прервать все поставки нефти и продовольствия.

Али Хаменеи заявил: «То, с чем безоговорочно и незамедлительно должны согласиться мусульманские страны, – так это прекращение тех преступлений в Палестине, что осуществляет Израиль. Экспорт нефти и продовольствия должны быть прекращены».

Было отмечено: «Мусульманские страны должны прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем».

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