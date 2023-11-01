Украине нужно много оружия, но РФ уже проиграла, — Столтенберг

Главное: Вторжение в Украину стало стратегическим поражением России. Но мужество и смелость, с которыми воюют украинцы, не останавливает бомбы и не перехватывает ракеты, заявил Йенс Столтенберг.

Детали: Война на Ближнем Востоке не должна снизить поддержку Украины союзниками. Киев по-прежнему нуждается в большом количестве оружия. Об этом на заседании Северного совета в Осло во вторник, 31 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы должны продолжать поддерживать Украину. Это значит больше оружия. И я говорю это потому, что хочу мира в Украине. Президент Путин может остановить войну уже сегодня, прекратив нападать на соседа. Украина такой возможности не имеет. Если Украина перестанет защищаться, они будут оккупированы. А оккупация — это не мир», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что мужество и смелость, с которыми сражаются украинцы, не останавливает бомбы и не перехватывает ракеты.

«Это то, что делает оружие. Качественно и в большом количестве. Танки, ПВО, истребители и боеприпасы», — сказал он.

Столтенберг также объяснил, почему уже можно говорить о поражении России и стратегической ошибке Кремля.

«Россия проиграла. Она потеряла десятки тысяч солдат. Она потеряла большое количество военной техники. И она потеряла политическое влияние, становится все более изолированной. Вторжение в Украину — это стратегическое поражение России», — отметил генеральный секретарь НАТО и подчеркнул, что чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров.

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