В Египте раскопали жуткую «Книгу мертвых»

Главное: Найдена «Книга мертвых». Ее раскопали в Египте.

Детали: В Египте археологи раскопали жуткую «Книгу мертвых», наполненную заклинаниями, которые якобы помогают в загробной жизни. Об этом пишет издание Insider.

Отмечается, что находка была сделана во время раскопок кладбища, которому 3,5 тысячи лет.

Эксперты обнаружили свиток на кладбище Туна аль-Гебель в центральном Египте. Его длина составляет около пятнадцати метров.

Поясняется, что подобные свитки были частью захоронений в Древнем Египте: их заклинания являлись формой сверхъестественной страховки путешествий по загробному миру.

В публикации говорится, что на месте, основанном во времена Нового царства примерно в 1550–1070-е годы до нашей эры, также нашли мумии, предположительно принадлежавшие высокопоставленным чиновникам. Некоторые из них были в богато украшенных каменных саркофагах в хорошей сохранности. В их число входит мумия Та-де-Иса, дочери первосвященника.

Кроме этого были обнаружены редкие канопы из алебастра, используемые для хранения духовно важных органов во время мумификации, и тысячи амулетов.

В тему: Президент Филиппин поделился жуткой мистической историей о доме своего отца-диктатора.