В Украине продолжает дорожать топливо

Главное: Крупные сети АЗС по-прежнему повышают цены на бензин и дизельное топливо в Украине. В среднем стоимость увеличилась на 40 копеек.

Детали: За месяц, со 2 по 31 октября, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 40 копеек и составляет 55,51 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка Консалтинговой группы А-95.

Бензин А-95+ подорожал на 29 копеек — до 58,36 грн/л, а литр дизельного топлива прибавил в цене 58 копеек — 55,67 грн/л.

Сеть АЗС группы Приват (ANP, Avias и т.п.), которая насчитывает около 950 АЗС, повысила цены на бензины больше — на 2 грн — до 56 грн/л (А-95) и 56,5 грн/л (А-95+) соответственно. Дизельное топливо подорожало на 1 грн — до 55 грн/л.

Все виды горючего на 1 грн подорожали в сети SOCAR: бензин А-95 — до 59,99 грн/л, бензин А-95+ — до 61,99 грн/л, ДТ — до 59,99 грн/л. Бензины А-95 и А-95+ в сети Shell за месяц выросли в цене на 0,9-1 грн, до 57,79 и 58,89 грн/л, дизтопливо прибавило 0,9 грн, до 57,79 грн/л.

Сети Neftek, БРСМ-Нефть, Prime, Укр-Петроль, Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,04-1,50 грн/л.

Цены на автогаз в сетях АЗС за месяц выросли на 2,4 гривны за литр — до 28,19 грн/л.

На станциях ОККО, SOCAR и WOG автогаз подорожал на 2,5 грн — до 28,99 грн/л, 28,99 грн/ и 28,98 грн/л соответственно.

На 2,45 грн увеличила цену сеть Приват (28,51 грн/л). Государственная Укрнефть подняла цену на 1,5 грн, до 26,9 грн/л, а Авантаж 7 — на 2 грн, до 26,45 грн/л.

На АЗС сети Chipo цена на автогаз составила 28,02 грн/л (+3,1 грн до 2 октября). На станциях KLO и BVS автогаз подорожал на 2,4 и 2,8 грн, до 28,39 и 27,99 грн/л соответственно.

В сетях БРСМ-Нефть, Shell, UPG, Нефтек цены выросли на 1,5-3,5 грн.

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