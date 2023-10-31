Названа самая богатая страна в мире

Главное: Самой богатой страной мира признаны США. Эта страна имеет колоссальное чистое состояние в размере 145,8 триллиона долларов.

Детали: США признаны самой богатой страной мира по чистым активам. Они имеют колоссальное чистое состояние в размере 145,8 триллиона долларов. Об этом пишет IFLScience.

Несмотря на то, что в отчете компании McKinsey&Co. речь идет о том, что богатство Китая стремительно выросло с семи триллионов долларов в 2000 году до невероятных 120 триллионов долларов в 2020 году, он уступил место Штатам.

Отмечается, что одним из главных катализаторов стало членство Китая во Всемирной торговой организации (ВТО).

По оценкам, две трети богатства Китая сосредоточены в 10 процентах самых богатых домохозяйств.

Вместе с тем, с точки зрения валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, Люксембург занимает первое место по ВВП на душу населения в $127 673, за ним следуют такие страны, как Ирландия, Норвегия и Швейцария.

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