Загадочный перевал Дятлова снова привлек к себе внимание: там пропали пятеро туристов

Главное: Возле скандально известного перевала Дятлова в РФ вновь пропали туристы. Это случилось во время сплава по реке Вижай.

Детали: Пятеро российских туристов пропали во время сплава по реке Вижай в Свердловской области (РФ). Водораздел рек Северная Тошемка и Вижай находиться 50 км от места загадочной гибели группы Дятлова.

Уточняется, что группа россиян отправилась сплавляться по реке в четверг, 26 октября. Они должны были преодолеть 50 километров и выйти в понедельник, 30 числа, в известном поселке Вижай (в нем же останавливались участники группы Дятлова накануне своей гибели). Туристы не появились, их поисками занялись полиция и спасатели.

Сейчас полиция рассматривает различные версии того, почему группа не вернулась. В частности, причиной ЧП могло стать обмеление реки Вижай, резкое похолодание. Кроме того, у туристов могли возникнуть проблемы, когда они преодолевали некоторые участки реки пешком.

Справка: Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе предположительно в ночь на 2 февраля 1959 г. в окресностях священной горы Холатчахль. По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия, которые до настоящего времени продолжают привлекать внимание публики. В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку от Холатчахль перевал получил название «перевал Дятлова».