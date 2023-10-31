«Дія» прислала шутливую повестку из ТЦК: от приложения стали массово отписываться

Главное: «Дія» своеобразно поздравила украинцев с Хэллоуином и получила в ответ целый вал удалений.

Детали: Аккаунт «Дія» в телеграм опубликовал сообщение от ТЦК, которое якобы пришло пользователям. Подпись под картинкой гласит, что это шутка.

Судя по всему, не все украинцы шутку поняли и начали активно удалять государственное приложение.

«Загружайте приложение обратно. „Дія“ не присылает повестки, даже разработка такого сервиса не планируется. Happy Halloween», — говорится в сообщении.