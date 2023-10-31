«Дія» прислала шутливую повестку из ТЦК: от приложения стали массово отписываться

Главное: «Дія» своеобразно поздравила украинцев с Хэллоуином и получила в ответ целый вал удалений.
Детали: Аккаунт «Дія» в телеграм опубликовал сообщение от ТЦК, которое якобы пришло пользователям. Подпись под картинкой гласит, что это шутка.
Главное: «Дія» своеобразно поздравила украинцев с Хэллоуином и получила в ответ целый вал удалений.
Детали: Аккаунт «Дія» в телеграм опубликовал сообщение от ТЦК, которое якобы пришло пользователям. Подпись под картинкой гласит, что это шутка.
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