Старшеклассники в Украине будут учиться по-новому

Главное: В Украине обновляют обучение для старших классов. Ученики смогут самостоятельно выбирать профиль и частично предметы для изучения.

Детали: В Украине продолжаются разработки программ для компенсации образовательных потерь, поэтому изменений претерпевают все составляющие этой сферы. Теперь МОН предлагает для обсуждения новую программу и стандарты для профильного обучения, а именно в 10-11 классах и заведениях профтехнического образования.

Об этом сообщает сайт Министерства образования и науки Украины.

С 2027 года ученики, начавшие учиться по программе НУШ, будут получать профильное образование по новому стандарту. Однако, для того чтобы внедрить эти изменения, нужно провести пилотное тестирование. Его планируют начать уже в 2025 году.

Согласно реформе ученики смогут самостоятельно выбирать профиль и частично предметы для изучения. А учебные заведения в свою очередь должны предоставить детям возможности овладевать теми знаниями, которые они хотят.

Детям предложат девять образовательных отраслей, в рамках которых можно будет формировать профильное обучение. В эти области входят:

— языково-литературная;

— математическая;

— естественная;

— технологическая;

— информатическая;

— социальная и здоровьесберегающая;

— гражданская и историческая;

— художественная;

— физическая культура

Предметы в школе будут разделять на две группы: по выбранному профилю и вне его. В соответствии с этим количество часов будет следующим:

— в 10 классе — 105-210 часов по выбранному профилю, 35-140 часов — вне выбранного профиля

— в 11-12 классах — 385-595 часов по выбранному профилю и 70-280 часов — вне выбранного профиля за два года

Кроме того, предусмотрено минимальное и максимальное количество часов, позволяющее перераспределять их между образовательными отраслями. Это дает больше свободы в получении образования.

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