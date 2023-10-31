Завтра погода круто изменится и огорчит украинцев

Главное: Погода в Украине меняется. Возвращаются дожди.

Детали: В среду, 1 ноября, в Украине изменится погода. Об этом поведали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что завтра по стране снова пойдут дожди, а в западных областях прогнозируется сильный ветер.

Ночью будет плюс 7-12, на юге прогреется до 15 тепла. Днем ожидается плюс 11-20.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что ветер будет южный с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду, в западных областях местами порывы 15-20 метров в секунду.

Что касается Киева, то в украинской столице прогнозируется дождь. Ночью будет плюс 10-12, а днем 13-15 тепла. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду.

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