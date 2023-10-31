Вспышка гепатита А: в Виннице в больницах находятся 174 человека

Главное: В винницких больницах с гепатитом А находятся 174 человека. Предварительно, рассматриваются четыре разных источника инфекции.

Детали: В область доставили 1060 доз вакцины против гепатита А для прививки медицинских работников и 1100 доз вакцин для прививки детей и вакцинации в закрытых коллективах.

В больницах Винницы из-за вспышки гепатита А находятся 174 человека, среди них 29 детей, 25 — поправились. Об этом сообщает Министерство здравоохранения

Отмечается, что в область доставили 1060 доз вакцины против гепатита А для прививки медицинских работников, работающих в больницах с больными гепатитом А, работников экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки. Также прививки предусмотрены для близкого окружения пациентов с подтвержденным диагнозом, в том числе семей, проживающих совместно или близких, с кем контактировали накануне заболевания.

Дополнительно в Винницу доставлено еще 1100 доз вакцин гепатита А, которые будут использоваться для прививки детей и вакцинации в закрытых коллективах.

Предварительно, рассматриваются четыре разных источника инфекции, которые могли привести к вспышке вирусного гепатита А в Винницкой области.

Как сообщает Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА, случаи вирусного гепатита А, кроме Винницы, выявили еще в пяти общинах — в Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медицинских учреждений общин.

Отмечается, что сейчас больше всего пациентов с вирусным гепатитом А госпитализированы в Клиническом центре инфекционных болезней: 89 с подтвержденным диагнозом и 12 — с подозрением. В городской клинической больнице находится один пациент с подтвержденным диагнозом и один с подозрением. В детской областной инфекционной больнице — 23 ребенка, у которых подтвердили диагноз, и трое с подозрением. Состояние всех больных оценивается как средней степени тяжести.

В тему: Вспышка гепатита А на Виннитчине переросла в чрезвычайную ситуацию областного масштаба.