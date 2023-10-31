Стал известен обладатель Золотого мяча 2023

Главное: Организаторы из France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d’Or) для лучшего футболиста 2023 года. Золотой мяч 2023 из рук Дэвида Бекхема получил Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами). Это его 8-й Золотой мяч в карьере.

Детали: В понедельник, 30 октября, состоялась церемония вручения самой известной индивидуальной награды в футбольном мире — Золотого мяча. Мероприятие прошло в театре Шатле в Париже (Франция).

Обладателем главного приза стал капитан сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! #ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

36-летний игрок обошел в голосовании форварда национальной команды Норвегии Манчестер Сити Эрлинга Холанда, который стал вторым в голосовании.

Победители Золотого мяча прошлых лет

— 2022 — Карим Бензема (Реал Мадрид);

— 2021 — Лионель Месси (ПСЖ/Барселона);

— 2019 — Лионель Месси (Барселона);

— 2018 — Лука Модрич (Реал Мадрид);

— 2017 — Криштиану Роналду (Реал Мадрид).

В тему: Криштиану Роналду впервые за 20 лет не попал в список претендентов на «Золотой мяч».