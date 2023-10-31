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Новости > «Дію» не принимают на пропускных приграничных пунктах Украины: названы причины

«Дію» не принимают на пропускных приграничных пунктах Украины: названы причины

Агата Кловская
31.10.23 10:02
79
«Дію» не принимают на пропускных приграничных пунктах Украины: названы причины

Главное: На пропускных пунктах Украины больше не принимают документы из «Дії». Причина — все чаще стали выявляли факты подделки программного обеспечения приложения «Дія» и фальшивые документы в нем.

Детали: При пересечении украинской границы граждане раньше могли предъявлять пограничниками документы в «Дії». Однако больше Государственная пограничная служба больше не будет принимать электронные документы. На границе заработали новые ограничения.

О том, почему пограничная служба больше не принимает электронные документы, рассказал начальник отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук.

По его словам, сотрудники ГПСУ все чаще выявляли факты подделки программного обеспечения приложения «Дія» и фальшивые документы в нем. Особенно это касается мужчин, желающих пересечь границу.

Например, один из таких граждан при попытке пересечь границу утверждал, что является многодетным отцом, предоставив три свидетельства о рождении в приложении «Дія». Однако во время проверки выяснилось, что человек пытался обмануть сотрудников ГПСУ, демонстрируя фальшивые документы в поддельном приложении.

Именно из-за таких нарушителей и было принято решение вернуть проверки бумажных документов. При этом пограничники оставили послабление на ряд документов в электронном виде, которые по-прежнему можно показывать на границе.

Тэги: дія

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