Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 300 810 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 300 810 солдат. Уничтожено 5 211 танков.
Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 31 октября.
Сообщается, что погибли уже 300 810 солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 5 211 танков, 9 804 боевые бронированные машины, 7 227 артиллерийских систем, 844 РСЗО, 562 средства ПВО, 321 самолет, 324 вертолета, 5 440 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 546 крылатых ракет, 20 кораблей/катеров, одну подлодку, 9 590 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 016 единиц специальной техники.
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