В Таиланде продолжает бушевать страшная зараза

Главное: В Таиланде бушует оспа обезьян. Стало известно о новых заболевших.

Детали: В Таиланде зафиксировали еще 24 случая оспы обезьян. Об этом поведал исполняющий обязанности генерального директора департамента по контролю заболеваний министерства здравоохранения страны Тхонгчай Киратихаттаякон.

Отмечается, что девять случаев заразы выявили в Бангкоке, по три в провинциях Нонтхабури (пригород Бангкока) и Чиангмай, два на острове Пхукет, и по одному в провинциях Чонбури, Накхонпатхом, Сарабури, а также еще четыре в провинциях центральной и северо-восточной части страны.

Говорится о том, что один из больных, страдавший также ВИЧ-инфекцией, скончался.

Стоит напомнить, что первый случай оспы обезьян был обнаружен в Таиланде в июле прошлого года. На 28 октября выявили уже 559 заболевших, однако умер лишь один человек.

Уточняется, что 502 зараженных это граждане Таиланда, 52 человека – иностранцы, о гражданстве которых минздраву Таиланда известно, и четыре иностранца неизвестного гражданства.

Информируется, что 474 заболевших принадлежат к «группе диверсифицированной сексуальности», 44% от общего количества инфицированы ВИЧ-инфекцией, и что большинство заболевших относятся к двум возрастным категориям: от 30 до 39 лет и от 20 до 29 лет.

В тему: В ВОЗ больше не считают оспу обезьян глобальной чрезвычайной угрозой.