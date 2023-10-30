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Новости > Выплаты украинским беженцам в Германии могут сократить «практически до нуля»

Выплаты украинским беженцам в Германии могут сократить «практически до нуля»

Александр Панько
29.10.23 18:23
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Выплаты украинским беженцам в Германии могут сократить «практически до нуля»

Главное: Немцы хотят сократить льготы и выплаты для беженцев (в том числе и украинских). Предлагают ужать выплаты при особо суровых условиях «практически до нуля». 

Детали: В правительстве Германии призывают сократить льготы для беженцев, чтобы они искали убежище в других странах, — пишет издание Welt.

Министр финансов Кристиан Линднер и министр юстиции Марко Бушманн предлагают ужать выплаты при особо суровых условиях «практически до нуля». 
 
Кроме того, министры раскритиковали систему пособий, которые выплачиваются мигрантам даже спустя годы, и через-чур медленный процесс предоставления убежища, из-за чего люди долгие месяцы могут проживать в Германии без статуса.
 
«Наивное "Мы можем это сделать" должно превратиться в реалистичное "Мы должны сделать это лучше"», — заявили Линднер и Бушманн, обыгрывая лозунг экс-канцлера Ангелы Меркель в 2015 году.

Тэги: Германия, льготы, пособие, беженцы, мигранты

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