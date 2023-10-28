Украинских аграриев ждет волна банкротств

Главное: Представители агрокомпаний Украины предупреждают о волне банкротств фермерских хозяйств.

Детали: За год войны количество сельхоз предприятий в Украине уменьшилось почти на треть, что является самым большим снижением с 2012 года, — сообщает пресс-служба «Института аграрной экономики»

Представители агрокомпаний предупреждают о волне банкротств фермерских хозяйств, обусловленной дорогой логистикой для экспорта и снижением цен на сельскохозяйственную продукцию.

«Волна банкротств — это реальность. В этом году у нас будет тяжелая финансово-экономическая ситуация в отрасли. И если правительство не введет программы поддержки аграриев, а каждый кредитор выставит требования к своим должникам, пирамида рухнет», — сообщил президент Украинского клуба аграрного бизнеса Петр Мельник.