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Новости > Известный политик призвал признать Израиль террористическим государством

Известный политик призвал признать Израиль террористическим государством

Агата Кловская
23.10.23 15:50
142
Известный политик призвал признать Израиль террористическим государством

Главное: Эво Моралес обрушился с критикой на Израиль. Призывает признать его террористическим государством.

Детали: Бывший президент Боливии (2006-2019-е годы) и лидер партии «Движение к социализму» Эво Моралес обрушился с яростной критикой на Израиль. Он сделал запись в социальной сети Х.

Политик отметил: «Я повторяю призыв к нашему правительству помимо разрыва отношений с Израилем четко и решительно осудить массовые убийства и геноцид в отношении палестинского народа».

Экс-глава государства подчеркнул: «Тот, кто не отвергает геноцид, является его соучастником. Геноцид в Палестине допустить нельзя. Израиль должен быть объявлен террористическим государством».

Кроме этого, по его словам, отношения Боливии и Израиля были разорваны в 2005-м году «исходя из пацифистских и антиимпериалистических принципов» социалистического правительства, которое тогда пришло к власти.

Эво Моралес резюмировал: «После государственного переворота в ноябре 2019-го года, поддержанного США, временный президент Жанин Аньес, подчиняясь приказам империи, восстановила отношения с Израилем. Прошло уже три года, и эти отношения, к сожалению, продолжаются».

В тему: Стало известно, сколько украинцев ждут эвакуации из Газы.

Тэги: мир, геноцид, терроризм, Израиль, война, Палестина, Боливия, Эво Моралес

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