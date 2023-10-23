В ЕС вновь заверили, что не бросят Украину, несмотря на войну в Израиле

Главное: В ЕС обещают поддерживать Украину. Несмотря на идущую в Израиле войну.

Детали: В ЕС вновь заявили, что продолжат поддерживать Украину, несмотря на то, что началась война в Израиле. Об этом сказал министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин.

Произошло это на заседание совета министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Дипломат сообщил: «Нет, мы не потеряем Украину из виду. На самом деле на повестке дня сегодня также стоят дальнейшие обсуждения предоставления Украине поддержки из мультиевропейского фонда мира».

Чиновник информировал, что на повестке дня стоит обсуждение конфликта не только на Ближнем Востоке, но и войны в Украине, а также ситуация между Арменией и Азербайджаном.

В тему: ЕП одобрил создание Украинского фонда в размере 50 млрд евро.