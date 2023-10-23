В Украине могут разрешить множественное гражданство

Главное: Кулеба выступил за множественное гражданство. Но любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено, отметил Дмитрий Кулеба.

Детали: В Украине множественное гражданство должно стать элементом государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского общества. Такое заявление сделал глава МИД Дмитрий Кулеба в речи Всемирного конгресса украинцев в понедельник, 23 октября.

«Очень необходимо сохранить их связь с Родиной. Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство», — сказал он.

Министр убежден в необходимости введения множественного гражданства, потому что «нужно руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и мире».

Он считает, что государство должно открыть возможность для миллионов украинцев за границей хранить свой украинский паспорт или получить его. Также нужно принять как свершившийся факт, что со вступлением нашей страны в Евросоюз паспорта Украины будут иметь такой же статус, как и паспорта соседних европейских государств.

«Конечно, эта политика должна воплощаться разумно. Постепенно начиная с дружественных стран-союзниц. И, конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено», — добавил Кулеба.

Множественное гражданство — это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран. Конституция Украины (ст.4) определяет, что в стране существует единое гражданство.

В тему: В законопроекте Зеленскго о двойном гражданстве не используется термин «двойное гражданство».