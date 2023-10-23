Стало известно, сколько украинцев ждут эвакуации из Газы

Главное: Более трехсот украинцев согласились на эвакуацию из Сектора Газа. При этом реальное количество граждан Украины, которые остаются в этом регионе, составляет около 500 человек.

Детали: На эвакуацию из Сектора Газа согласились почти 340 украинцев. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире «Радио Свобода».

Он отметил, что пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом для выезда иностранцев может быть открыт завтра.

«На эвакуацию согласились сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, пожалуй, полтысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд. Ситуация очень сложная», — сказал посол.

Корнийчук отметил, что посольство может только формировать списки на эвакуацию, передавать на согласование израильской, египетской стороне и добросовестно ждать эвакуации.

Он добавил, что кроме эвакуации украинцев, посольство также помогает вывезти из Сектора Газа граждан других государств.

«Мы обязались оказать помощь обратившимся к нам молдаванам. У нас уже такой опыт был в 2021 году. Мы тогда вывезли более 20 граждан Молдовы. Сейчас речь идет о 50. Болгары. Мы координируемся с поляками», — отметил посол.

В тему: Израиль практически готов начать наземную операцию в Секторе Газа.