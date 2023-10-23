ВСУ отбрасывают врага на левобережье Херсонщины, — Гуменюк

Главное: Наталья Гуменюк заявила, что укранские войска отбрасывают оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Сейчас продолжается не подлежащая разглашению боевая работа, отметила она.

Детали: Украинские войска продолжают отбрасывать российских агрессоров с временно оккупированного левого берега Херсонской области. Такое заявление сделала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в понедельник, 23 октября.

«У нас продолжается боевая работа, которая не подлежит разглашению. Мы продолжаем отбрасывать врага контрбатарейной борьбой, уничтожать его запасы», — сказала она.

По данным Гуменюк, вчера ВСУ уничтожили семь единиц бронетехники, семь орудий, один пункт полевого боеснабжения, пункт управления дронами, наблюдательный пункт россиян.

«То есть мы стараемся максимально уменьшить вражеский потенциал, которым он может наносить ущерб правому берегу и гражданским людям», — добавила спикер.

В то же время она отметила, что враг долгое время накапливал силы, подтянутые на левый берег Днепра. Боевая работа будет еще долгой, но, как подчеркнула Гуменюк, успешной.

В тему: У россиян паника на Херсонщине из-за прорыва ВСУ на левый берег Днепра.