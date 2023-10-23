На Одесщине в собственном доме застрелился депутат

Главное: В Одесской области в собственном доме застрелился депутат одной из общин Василий Тимофеев. Представитель партии «Доверяй делам» оставил предсмертную записку. В ней он просит никого не винить в случившемся.

Детали: Депутат Шабовской сельской общины Одесской области Василий Тимофеев застрелился в своем доме. Об этом сообщило издание Думская со ссылкой на собственные источники в понедельник, 23 октября.

«Представитель партии „Доверяй делам“ оставил предсмертную записку. В ней он просит никого не винить в произошедшем», — говорится в сообщении.

Утверждается, что Тимофеев выстрелил себе в голову из стартового пистолета. Возможно, оружие было переработано.

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