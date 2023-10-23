В Таиланде слониха насмерть растоптала старосту одной из деревень

Главное: В Таиланде слониха напала на старосту деревни. Она насмерть растоптала мужчину.

Детали: Громкий инцидент произошел в минувшее воскресенье, 22 октября, в Таиланде. О нем пишет издание Bangkok Post.

Местная полиция говорит, что стадо из девяти-одиннадцати диких слонов пришло на плантацию в районе Тха Чана провинции Сураттхани и начало поедать кроны пальм, которые выращивают там для производства масла.

Увидев это, староста деревни, которой принадлежит плантация, собрал четырех фермеров и вместе с ними попытался отогнать животных.

Им почти удалось защитить урожай, однако одна из слоних, которая была с маленьким слоненком, решила, что ее детенышу угрожает опасность, после чего напала на старосту и растоптала его насмерть.

Позже его тело обнаружили товарищи: у мужчины были переломаны ребра и бедренная кость, а также серьезная черепно-мозговая травма.

Увы, бедолага позже скончался в больнице.

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