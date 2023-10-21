Андреа Джамбруно и Джорджа Мелони расстались из-за секс-скандала

Главное: Премьер Италии Джорджа Мелони и телеведущий Андреа Джамбруно расстались. Из-за пристрастия Джамбруно к групповому сексу.

Детали: Премьер Италии Джорджа Мелони рассталась со своим парнем, телеведущим Андреа Джамбруно после секс-скандала.

"Мои отношения с Андреа Джамбруно, длившиеся почти десять лет, на этом заканчиваются. Я благодарю его за прекрасные годы и за то, что он подарил мне самое главное в моей жизни – нашу дочь Джиневру. Наши пути давно разошлись, и настало время сделать выводы. Больше мне нечего сказать по этому поводу", - написала она в соцсетях.

Ранее были опубликованы записи, на которых Андреа Джамбруно говорит коллегам, что они могут работать на него, если будут участвовать в групповом сексе. Также люди осудили его за высказывание о жертве группового изнасилования.

«Если вы идете на танцы, вы имеете полное право напиться — не должно быть никаких недоразумений и каких-либо проблем, но если вы не напиваетесь и не теряете ощущения, вы также можете избежать определенных проблем и не встретить волка», — сказал Андреа Джамбруно во время своей программы.

Джорджа Мелони призывала не осуждать ее за комментарии, сделанные ее партнером.