Биохимик, изучавший болезнь Крейтцфельда-Якоба, загадочно умер

Главное: Биохимик из Испании, который изучал неизлечимое заболевание Крейтцфельда-Якоба, неожиданно умер. В его лаборатории нашли опасные образцы.

Детали: В Барселоне расследуют загадочную гибель биохимика, изучавшего смертельно опасное и неизлечимое заболевание Крейтцфельда-Якоба. Об этом пишет El Pais.

Ученому удалось достичь результатов, но затем он внезапно ушел в отпуск из-за болезни, схожей по симптомам с объектом его исследований, при этом скрыл диагноз.

В 2022 г биохимик умер. В морозильной камере его лаборатории найдены тысячи «несанкционированных» и «потенциально опасных» образцов биоматериалов, их происхождение выясняется.

Справка: Болезнь Крейтцфельда-Якоба – это нейродегенаративное заболевание, характеризуется нарушением мышечной координации и потерей памяти, иногда называют «коровьим бешенством».