Премьер Баварии восстал против Шольца из-за мигрантов

Главное: В Германии потребовали отправить правительство в отставку. Сделал это премьер Баварии.

Детали: Председатель партии «Христианско-социальный союз», премьер Баварии Маркус Зедер восстал против канцлера страны Олафа Шольца. Он считает, что нынешняя правящая коалиция оказалась в нокауте.

Так, по данным социологом, рейтинг Социал-демократической партии Германии, которой рулит Олаф Шольц, снизился до 14%. Не лучше дела и у партнеров: Свободная демократическая партия Германии набрала 4%, а «Зеленые» получили 14%.

Выступая в представительстве Баварии в Берлине, Маркус Зедер сказал: «Необходимо новое правительство. Олаф Шольц должен распустить коалицию «Светофор» и создать новое правительство в сотрудничестве с ХСС, так как нынешняя коалиция нокаутирована».

Политик добавил: «Германии нужны коренные изменения миграционной политики, а не в половинчатые меры правительства, которые в отношении нелегальной миграции местами слишком мягкие. Наше население обеспокоено и начинает сомневаться в демократии».

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