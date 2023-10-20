Актеру Алеку Болдуину светят новые неприятности

Главное: Алеку Болдуину могут предъявить новые обвинения из-за гибели украинки. Если суд признает его виновным в гибели оператора, он может получить заключение на срок до 18 месяцев.

Детали: Продюсеру и исполнителю главной роли в вестерне «Ржавчина», во время съемок которого погибла оператор и украинка по происхождению Галина Хатчинс, Алеку Болдуину могут предъявить новые обвинения. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что Большое жюри (Коллегия присяжных) штата Нью-Мексико вскоре примет решение, предстанет ли Алек Болдуин перед судом.

«После тщательного расследования, которое длилось последние несколько месяцев, выявлены дополнительные факты, которые, по нашему мнению, свидетельствуют о причастности мистера Болдуина к смерти Галины Хатчинс и ранении Джоэля Соузы», — сообщили специальные прокуроры штата Нью-Мексико Кари Моррисси и Джейсон Льюис.

Прокуратура обратилась к коллегии присяжных, чтобы те решили, следует ли продолжать дело против Болдуина.

По данным СМИ, прокуроры больше не верят, что пистолет был модифицирован. Они якобы обнаружили новые доказательства, свидетельствующие о неосторожности Болдуина относительно соблюдения стандартов безопасности на съемочной площадке.

Однако адвокаты Болдуина Люк Никас и Алекс Спиро назвали действия прокуроров «ложным судебным преследованием».

Также трое членов съемочной группы фильма подали иск против Болдуина. Они утверждают, что также пострадали от выстрела, и требуют компенсации.

В тему: В октябре 2021 года актер Алек Болдуин убил оператора на съемках фильма. Также он ранил режиссера.