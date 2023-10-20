В Пентагоне прокомментировали применение Украиной ракет ATACMS

Главное: В Пентагоне заявили, что ракеты ATACMS будут применяться Украиной исключительно в пределах территории страны. США в ближайшее время продолжат консультации с Украиной.

Детали: Баллистические ракеты ATACMS, переданные Соединенными Штатами, должны применяться исключительно в пределах суверенной территории Украины. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

«Я не могу вдаваться в детали по количеству ATACMS, которые мы передали Украине. Однако, как и все другие системы и оборудование, которые мы поставили, были подкреплены уверениями, что они будут использоваться в рамках суверенной Украины с целью вернуть назад и защитить суверенную украинскую территорию», — заявил Райдер.

По его словам, США в ближайшее время продолжат консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от агрессии РФ.

В тему: США будут предоставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе.