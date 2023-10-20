Маск умудрился потерять всего за сутки астрономическую сумму денег

Главное: Илон Маск стал беднее на сутки на 16 миллиардов долларов. После падения в цене акций Tesla.

Детали: После того, как акции компании Tesla упали в цене на 9,3%, американский бизнесмен Илон Маск потерял всего за сутки 16 миллиардов долларов. Об этом говорят данные Bloomberg Billionaires Index.

Как отмечается, по итогам последних торгов ценные бумаги просели до 220 долларов.

Поясняется, что случилось это после того, как компания сообщила, что ее чистая прибыль снизилась почти в 1,8 раза по итогам прошлого квартала.

После этого состояние самого Илона Маска снизилось до 210 миллиардов долларов, однако толстосум остался на первом месте рейтинга.

Первая десятка мировых богачей выглядит следующим образом:

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