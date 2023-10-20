Грузия уже начала готовиться… к ядерной войне

Главное: В Грузии готовятся к ядерной войне. Разработали специальный план.

Детали: Как оказалось, Грузия уже готовится к ядерной войне. На случай применения в регионе соответствующего оружия тут уже разработали специальный план.

Об этом поведал глава Службы государственной безопасности страны Георгий Лилуашвили.

Было сказано: «Минздрав наметил распределение медикаментов населению, лечение, в том числе схему экстренной помощи, выделение укрытий. Хотя это станет актуальным, если, не дай бог, произойдет прямой удар».

Сообщается: «Убежище нам в этом случае не поможет. Поэтому мы должны быть умными, проводить умеренную прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами».

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