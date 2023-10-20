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Новости > Жители девяти областей Украины сидят без света

Жители девяти областей Украины сидят без света

Агата Кловская
20.10.23 11:46
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Жители девяти областей Украины сидят без света

Главное: Из-за обстрелов и непогоды без света сидят жители в девяти областях Украины. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Детали: В Украине из-за российских обстрелов, неблагоприятных погодных условий и технологических нарушений зафиксированы без света потребители в девяти областях. Об этом сообщило Минэнерго в пятницу, 20 октября.

Так, из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались четыре населенных пункта, а в Днепропетровской — два. Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Всего за сутки энергетики запитали 16,5 тысяч потребителей. Большинство из них — это абоненты в Донецкой и Запорожской областях.

В результате технологических нарушений обесточены потребители в Запорожской и Одесской областях. Из-за неблагоприятных погодных условий без света остается часть потребителей в Киевской области.

Вместе с тем электроэнергии, производимой электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей украинцев.

Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону. Продолжаются масштабные ремонты на объектах всех видов генерации.

В тему: На ТЭС Украины отключили четыре энергоблока: где сохраняются проблемы с электричеством.

Тэги: общество, авария, электроэнергия, непогода, новости Украины

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