Байден сделал важное заявление по поводу войны Израиля и Палестины

Главное: Джо Байден прокомментировал войну Израиля и Палестины. Сделал важное заявление.

Детали: Президент США Джо Байден вновь взялся комментировать войну Израиля и Палестины. Сделал он это, обращаясь к американцам.

Глава государства, говорят о жесткости израильских ударов, сказал: «Я предостерег правительство Израиля, чтобы оно не было ослеплено яростью».

При этом политик подчеркнул: «Мы не можем отказываться от попыток достижения мира, мы не можем отказываться от попыток найти решения в рамках концепции двух государств».

Американский лидер отметил: «И Израиль, и Палестина заслуживают того, чтобы жить безопасно, с чувством собственного достоинства и в мире».

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