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Новости > Байден поговорил с Зеленским и отказался воевать с Россией

Байден поговорил с Зеленским и отказался воевать с Россией

Агата Кловская
20.10.23 10:55
171
Байден поговорил с Зеленским и отказался воевать с Россией

Главное: Джо Байден переговорил с Владимиром Зеленским. Он сделал ряд важных заявлений.

Детали: Президент США Джо Байден провел разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским. После этого американский лидер сделал ряд громких заявлений.

В Белом доме отмечают, что Джо Байден подчеркнул сохраняющуюся твердую двустороннюю поддержку США обороны Украины, а в рамках звонка стороны обсудили развитие ситуации в нашей стране.

Позже, обращаясь к американскому народу, Джо Байден сказал, что не хочет, чтобы армия США воевала с российской.

Было сказано: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее. Я не отправлю американских военных сражаться в Украину».

Подчеркивается: «Все, о чем просит Украина – это помощь. Оружие, боеприпасы, средства, чтобы отбросить вторгнувшиеся российские войска от их земель, системы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты раньше, чем они разрушат украинские города. Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

Глава государства заявил: «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим».

В тему: Байден заявил о необходимости и дальше поддерживать Украину.

Тэги: США, Украина, Россия, мир, политика, война, Джо Байден

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