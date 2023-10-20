Герасимов доложил Путину, что все якобы идет по какому-то там плану

Главное: Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в Ростове-на-Дону заявил Путину, что на фронте все идет по плану. Путин не стал комментировать войну, а передал привет командирам.

Детали: Путин в четверг, 19 октября, возвращаясь из Пермского края, посетил Ростов-на-Дону, где побывал в штабе вооруженных сил РФ. Там о ходе войны доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

В частности, Герасимов сообщил Путину, что объединенная группировка войск РФ «решает задачу в соответствии с планом спецоперации».

Путин не стал комментировать войну, а передал привет командирам.

«Всем командирам привет передавайте. Всего хорошего», — сказал Путин после разговора с Герасимовым.

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