США будут предоставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе, — Кулеба

Главное: По словам Дмитрия Кулебы, Украина будет получать от США ракеты ATACMS на постоянной основе. Также министр выразил надежду, что в будущем США предоставят Украине ATACMS с радиусом действия 300 километров.

Детали: Украина и Соединенные Штаты Америки договорились о постоянных поставках дальнобойных ракет ATACMS для наших защитников. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе — это прямой результат договоренности президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского) и президента Байдена (президента США Джо Байдена), которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, если почитать «между строк» выступление Зеленского после встречи с Байденом, то можно понять, что было принято очень важное решение, и оно могло быть только таким.

«Поэтому спасибо Соединенным Штатам за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи», — добавил Кулеба.

Также министр выразил надежду, что в будущем США предоставят Украине ATACMS с радиусом действия 300 километров.

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