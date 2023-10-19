Стало известно, могут ли банки блокировать карты за уклонение от мобилизации

Главное: В Monobank опровергли фейки о блокировании банковских карт в случае неявки в ТЦК. Эта информация — ничто иное, как фейк и ИПСО.

Детали: В сети распространили ложную информацию о якобы возможной блокировке банковских карт военнообязанных. Однако данные не соответствуют действительности. Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Отметим, что некоторые украинские СМИ и Telegram-каналы распространили ложную информацию о том, что военнообязанным, которые получили повестки и не пришли в ТЦК, якобы могут заблокировать банковскую карту.

При этом они сопровождали такие посты скриншотом из приложения Monobank.

Соучредитель monobank подчеркнул, что эта информация — ничто иное, как фейк и ИПСО.

Он также пообещал заблокировать лицам, которые распространяют такие фейки возможность использовать банки.

«Администраторам каналов, которые так используют наше приложение и бренд будет заблокирован возможность использовать банки», — написал Гороховский.

В тему: Правоохранители сообщили, где в Украине больше всего уклонистов.