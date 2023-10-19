Стало известно, какая страна поможет Украине запустить 5G

Главное: Украина хочет запустить 5G. В этом нам поможет Латвия.

Детали: Украина и Латвия подписали меморандум о сотрудничестве, который поможет ускорить запуск 5G. Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, Латвия поможет с поддержкой мобильных операторов и восстановлением широкополосного Интернета.

Федоров отметил, что Латвия — одна из первых стран в Европе, запустившая общедоступный 5G. Поэтому обмен опытом с европейскими коллегами очень ценен для Украины.

«Нам нужно больше инноваций в телеком-инфраструктуре, чтобы не отставать от мировых трендов и снабжать украинцев качественной связью и интернетом», — написал он.

Меморандум предусматривает десять направлений сотрудничества. Среди них:

— поддержка обновления интернет-инфраструктуры;

— работа над запуском 5G;

— поддержка мобильных операторов;

— содействие интеграции в ЕС в сфере электронных коммуникаций;

— улучшение доступа в интернет на железнодорожных и автомобильных дорогах Украины.

Следует отметить, что ранее Федоров обещал, что в Украине пилотный запуск 5G может состояться уже в 2024 году.

5G — это пятое поколение мобильных сетей или пятое поколение беспроводных систем. Эта сеть быстрее 4G. Сейчас скорость мобильной сети достигает 21 мегабайта в секунду. В то же время, 5G обещает скорость в 1 гигабайт в секунду. Таким образом, у многих пользователей может исчезнуть потребность в использовании домашнего интернета.

5G активно используют 72 страны мира, а 137 стран все еще находятся на стадии испытания сети.

Помимо лучшей скорости Интернета, запуск 5G позволит развивать отрасли разработок беспилотных автомобилей, хирургических операций на расстоянии или роботизированной промышленности.

В тему: Бывший топ-менеджер Microsoft заявил об опасности 5G.