Стало известно, какая страна поможет Украине запустить 5G

Главное: Украина хочет запустить 5G. В этом нам поможет Латвия.
Детали: Украина и Латвия подписали меморандум о сотрудничестве, который поможет ускорить запуск 5G. Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, Латвия поможет с поддержкой мобильных операторов и восстановлением широкополосного Интернета.
Федоров отметил, что Латвия — одна из первых стран в Европе, запустившая общедоступный 5G. Поэтому обмен опытом с европейскими коллегами очень ценен для Украины.
«Нам нужно больше инноваций в телеком-инфраструктуре, чтобы не отставать от мировых трендов и снабжать украинцев качественной связью и интернетом», — написал он.
Меморандум предусматривает десять направлений сотрудничества. Среди них:
— поддержка обновления интернет-инфраструктуры;
— работа над запуском 5G;
— поддержка мобильных операторов;
— содействие интеграции в ЕС в сфере электронных коммуникаций;
— улучшение доступа в интернет на железнодорожных и автомобильных дорогах Украины.
Следует отметить, что ранее Федоров обещал, что в Украине пилотный запуск 5G может состояться уже в 2024 году.
5G — это пятое поколение мобильных сетей или пятое поколение беспроводных систем. Эта сеть быстрее 4G. Сейчас скорость мобильной сети достигает 21 мегабайта в секунду. В то же время, 5G обещает скорость в 1 гигабайт в секунду. Таким образом, у многих пользователей может исчезнуть потребность в использовании домашнего интернета.
5G активно используют 72 страны мира, а 137 стран все еще находятся на стадии испытания сети.
Помимо лучшей скорости Интернета, запуск 5G позволит развивать отрасли разработок беспилотных автомобилей, хирургических операций на расстоянии или роботизированной промышленности.
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