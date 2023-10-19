В одном из районов Киева внезапно пропал свет

Главное: Часть Киева осталась без света. Электрики рассказали, что произошло и когда появится электричество.
Детали: В Дарницком районе Киева 95 домов остались без электроэнергии из-за аварии. Об этом сообщает ДТЭК.
Сообщается, что специалисты уже выехали на место аварии.
Для того, чтобы у людей появился свет, их переподключат по резервной схеме.
После этого начнется ремонт основного оборудования, обеспечивающего надежную схему электроснабжения домов.
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