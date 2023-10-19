НБУ пообещал удерживать курс гривны

Главное: НБУ поведал о своей цели на валютном рынке. Это устойчивость курса гривны.

Детали: Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук назвал главную цель финансового регулятора. По его словам, это курсовая устойчивость – отсутствие значительных колебаний на рынке или перманентного ослабления гривны.

Сообщается, что НБУ приложил немалые усилия для формирования надлежащих устойчивых предпосылок, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка при переходе к управляемой гибкости курса.

По его словам, одна из них – привлекательные ставки по гривневым инструментам.

Финансист говорит, что сейчас средние ставки по депозитам в гривне составляют около 11-12% после налогообложения и защищают от инфляции.

Поясняется, что привлекательность гривневых депозитов способствует уменьшению спроса на валюту и снижению давления на валютном рынке.

Информируется, что НБУ планирует продолжить реализацию своей соответствующей стратегии и смягчать ограничения.

Резюмируется, что данный процесс будет постепенным, чтобы предоставить необходимые возможности для работы предприятий и минимизировать риски.

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