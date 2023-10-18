Бой Усика и Фьюри не состоится 23 декабря, — промоутер

Главное: Промоутер Калле Зауэрланд считает, что бой Фьюри и Усика не состоится 23 декабря. По его мнению, британский боксер и дальше будет затягивать с проведением поединка.

Детали: Болельщикам не следует ожидать проведения поединка за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе этого года. Так считает знаменитый промоутер Калле Зауэрланд.

По мнению функционера, британский чемпион мира по версии WBC снова затянет процесс организации объединительного боя с украинцем.

«Бой Фьюри — Усик не состоится 23 декабря. Давайте не вводить себя в заблуждение на этот счет. Они не подерутся в декабре. Сейчас Тайсон — король замка. У него свой путь, и поэтому мы страдаем в ситуации с Хрговичем. Тайсону плевать на всех остальных, потому что он сделал то, что должен был, чтобы добраться туда, где он сейчас, я это понимаю. Он сразится с Нганну, заработает кучу денег, а потом будет праздновать несколько недель. Это то, что делает Тайсон. Затем начнутся рождественские праздники. Фьюри приятно проведет время с семьей, пропустит пару рюмок, съест кусочек индейки. Затем он проснется в январе с парой лишних килограммов. Тайсон всегда проводит обширный тренировочный лагерь. Поэтому я вижу это сражение уже в следующем году», — сказал Зауэрланд в комментарии iFL TV.

Бой Фьюри — Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. Поединок британца с Усиком планируется организовать 23 декабря или в январе 2024 года.

В тему: Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри таки подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Поединок может состояться 23 декабря 2023 или в январе 2024.