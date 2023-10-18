Путин где-то услышал, что Украина якобы готова к переговорам

Главное: Владимир Путин очень хочет, чтобы Владимир Зеленский отменил свой указ о запрещении переговоров с президентом страны-агрессора. По его словам, нужно делать «конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться».

Детали: В Украине вроде бы задумываются о переговорах с Россией. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на брифинге в Китае в среду, 18 октября.

«Мы слышим сейчас, что они якобы готовы к каким-то переговорам. Уже и ответственные лица, которые курируют вопросы внешней политики и совсем недавно говорившие, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом и говорят, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это трансформация в правильном направлении. За это похвалю, но этого недостаточно», — заявил он.

По словам Путина, нужно делать «конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться». А еще он добавил, что для начала «нужно отменить декрет, который запрещает переговоры».

В тему: Путин вновь заговорил о мирных переговорах с Украиной.