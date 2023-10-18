В Украине пересчитали официальных безработных – их число снижается

Главное: В Украине зарегистрировано 103,3 тысяч безработных. Большинство из них – женщины.

Детали: Государственная служба занятости поведала, как обстоит ситуация с безработицей в Украине. Данные приводятся на минувший сентябрь.

Отмечается, что уровень официальной безработицы в нашей стране снизился до очередного исторического минимума.

В Украине зарегистрировано 103,3 тысячи безработных, среди которых 74,6 тысячи это женщины.

Примечательно, что год назад в нашей стране было 260,5 тысячи людей без работы.

Информируется также, что число зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 213,4 до 41,8 тысяч человек.

Резюмируется, что потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в минувшем месяца составляла 53,2 тысячи (снижение за месяц на 4,2 тысячи), а нагрузка на одно свободное место составляла 2,0.

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