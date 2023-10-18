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Новости > В Израиле от рук террористов погибли 13 граждан Украины

В Израиле от рук террористов погибли 13 граждан Украины

Агата Кловская
18.10.23 14:40
151
В Израиле от рук террористов погибли 13 граждан Украины

Главное: По состоянию на 17 октября в Израиле подтверждена гибель 13 граждан Украины. Всего из Израиля уже эвакуировали 436 украинцев.

Детали: В Израиле после начала вторжения боевиков ХАМАС 7 октября погибли уже 13 граждан Украины. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечают в ведомстве, Зеленская провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог.

«По состоянию на 17 октября подтверждена гибель 13 граждан Украины (идентификация тел продолжается, данные меняются ежедневно), ранен мальчик, мать которого погибла от рук террористов. Ребенку оказывается медицинская и психологическая помощь», — приводит ОП слова Зеленской.

Она также уточнила, что всего из Израиля уже эвакуировали 436 украинских граждан.

В тему: Из Тель-Авива в Румынию вылетел эвакуационный самолет с украинцами.

Тэги: общество, Израиль, украинцы, Хамас, террористы

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