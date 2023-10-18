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Новости > До конца нынешней осени в Украине хотят высадить 86 миллионов деревьев

До конца нынешней осени в Украине хотят высадить 86 миллионов деревьев

Агата Кловская
18.10.23 14:15
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До конца нынешней осени в Украине хотят высадить 86 миллионов деревьев

Главное: 86 миллионов деревьев собираются высадить в Украине этой осенью. На площади 13,9 тысяч гектаров.

Детали: В государственном предприятии «Леса Украины» рассказали о своих планах. До конца нынешней осени в нашей стране высадят 86 миллионов новых деревьев на площади 13,9 тысяч гектаров.

Об этом поведал генеральный директор предприятия Юрий Болоховец, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Чиновник отметил: «Начали осенью лесокультурную кампанию. Наши приоритеты: леса нового качества, более устойчивые к изменению климата, менее уязвимые для вредителей и пожаров. Площади создания монокультур уменьшаются, проектируются преимущественно смешанные лесные культуры».

Сообщается, что среди приоритетов предприятия также облесение всех сплошных срубов в лесах, а также облесение деградированных территорий, переданных местными громадами.

Информируется: «Мы существенно увеличиваем долю сеянцев с закрытой корневой системой. По этому показателю постепенно догоняем Польшу. Открыто и работает уже пять современных селекционных центров. Открытие еще четырех увеличит посадочный материал до 25 миллионов единиц. Такие сеянцы дают лучшую приживаемость, больший прирост. Увеличивается продолжительность лесокультурной кампании».

Говорится также о том, что вместо усыхающих искусственных еловых насаждений в Карпатском регионе будут высаживаться природные буково-еловые леса, которые столетиями украшали склоны гор. Запланирована также масштабная высадка лесов в южной части Украины.

Украинцам поведали: «В прошлом там ежегодно на юге высаживалось всего 100-200 гектаров леса. В этом году на средства «Леса Украины» провели огромную подготовительную работу и высадим около 5,4 тысяч гектаров».

Уточняется, что воспроизводство лесов на юге нашей страны будет происходить исключительно с учетом результатов научных исследований для сохранения природных экосистем.

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Тэги: общество, лес, экология, деревья, новости Украины

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