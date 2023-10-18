Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве воспитательницу детсада заподозрили в избиении детей

В Киеве воспитательницу детсада заподозрили в избиении детей

Агата Кловская
18.10.23 12:55
126
В Киеве воспитательницу детсада заподозрили в избиении детей

Главное: Киевскую воспитательницу подозревают в избиении ребенка. Родители обнаружили на шее девочки царапины и синяки. Полицейские задокументировали обращение и предоставили родителям ребенка направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Детали: В Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка, полиция начала уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

«В Голосеевское управление полиции обратились родители девочки с заявлением о том, что воспитательница дошкольного учебного заведения нанесла телесные повреждения их дочери. Как стало известно, родители обнаружили на шее ребенка царапины и синяки. Полицейские задокументировали обращение и предоставили родителям ребенка направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

В тему: В Житомирской области в селе Веприн произошел скандал в детском саду. Там одна из матерей обвинила воспитателей в избиении ребенка.

Тэги: Киев, общество, детский сад, дети, избиение, воспитатель

Комментарии

Статьи

18.10.23 13:08

Новая Война Судного дня: Палестина напала на Израиль <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дефицит молока в Украине 2023: новый кризис уже на низком старте
14.10.23 10:35

Дефицит молока в Украине 2023: новый кризис уже на низком старте

Автор: Агата Кловская

Все новости
Главное
Популярное
18.10.23 13:25

Из прифронтовых населенных пунктов Донбасса эвакуированы все дети, — МВД

18.10.23 13:19

Энергетики вновь говорят о проблемах: где украинцы сидят без электричества

18.10.23 12:57

Грустная погода не покидает Украину: что говорят синоптики

18.10.23 12:51

В Украине начали фиксировать новый подвид коронавируса «Эрис»

18.10.23 12:19

Стало известно, сколько ракет ATACMS США передали Украине

18.10.23 11:56

Байден прилетел в Израиль

18.10.23 11:48

В Китае Путин и Си заговорили о строительстве альтернативного миропорядка

18.10.23 11:34

Неизвестные пытались сжечь здание еврейской общины в Берлине

18.10.23 11:29

Глава ВОЗ заявил, что ситуация в Секторе Газа выходит из-под контроля

18.10.23 11:22

В Украине перестали появляться новые банки

18.10.23 13:25

Из прифронтовых населенных пунктов Донбасса эвакуированы все дети, — МВД

18.10.23 11:56

Байден прилетел в Израиль

18.10.23 10:19

Зеленский подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

18.10.23 09:48

Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Одна ракета попала в многоэтажку

18.10.23 09:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 290 050 солдат

18.10.23 00:13

Мусульмане восстали после удара по больнице в секторе Газа, где погибли 800 человек

17.10.23 16:57

ЕП одобрил создание Украинского фонда в размере 50 млрд евро

17.10.23 15:28

В Украине резко выросло потребление электроэнергии, — «Укрэнерго»

17.10.23 13:33

В ССО рассказали о впечатляющих результатах операций в Бердянске и Луганске

17.10.23 11:53

В Польше завершили подсчет голосов на парламентских выборах

14.10.23 10:28

Даже если украинца не будет в электронном реестре военнообязанных, государство сможет его найти, - Калмыкова

12.10.23 10:57

Обновление водительских прав: депутаты решили усложнить жизнь украинским водителям

11.10.23 16:27

Министр финансов США сообщила важную новость для Украины

12.10.23 16:30

Серхио Браун: известного американского спортсмена обвинили в убийстве собственной матери

11.10.23 15:10

Прорыв нефтепровода в Ивано-Франковской области: в Германии скончались двое пострадавших

12.10.23 16:22

Бритни Спирс предстанет перед судом

12.10.23 11:21

Шмыгаль поведал, какой объем внешнего финансирования необходим Украине в следующем году

12.10.23 09:27

Зеленский собрался в Израиль, — СМИ

11.10.23 14:46

Бельгия поможет Украине российскими деньгами

12.10.23 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 284 890 солдат

Фото и Видео
Байден прилетел в Израиль
Байден прилетел в Израиль
Байден прилетел в Израиль
Байден прилетел в Израиль
В израильском аэропорту Шольц вынужден был лечь на землю
В израильском аэропорту Шольц вынужден был лечь на землю
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Одна ракета попала в многоэтажку
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Одна ракета попала в многоэтажку
Путин прибыл в Китай
Путин прибыл в Китай
В Брюсселе член ИГИЛ совершил теракт
В Брюсселе член ИГИЛ совершил теракт
ВСУ нанесли мощнейший удар по аэродромам в Луганске и Бердянске. Оккупанты говорят о ракетах ATACMS
ВСУ нанесли мощнейший удар по аэродромам в Луганске и Бердянске. Оккупанты говорят о ракетах ATACMS
В Луганске оккупанты на БТР раздавили гражданский автомобиль
В Луганске оккупанты на БТР раздавили гражданский автомобиль
В Мариуполе 26 оккупантов оправилось в морг из-за отравления едой
В Мариуполе 26 оккупантов оправилось в морг из-за отравления едой
Железный луч: Израиль применил лазерное оружие против ракет
Железный луч: Израиль применил лазерное оружие против ракет
Солнечное затмение 2023: «Огненное кольцо» охватило Землю накануне вторжения Израиля в сектор Газа
Солнечное затмение 2023: «Огненное кольцо» охватило Землю накануне вторжения Израиля в сектор Газа
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.