В Киеве воспитательницу детсада заподозрили в избиении детей

Главное: Киевскую воспитательницу подозревают в избиении ребенка. Родители обнаружили на шее девочки царапины и синяки. Полицейские задокументировали обращение и предоставили родителям ребенка направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Детали: В Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка, полиция начала уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

«В Голосеевское управление полиции обратились родители девочки с заявлением о том, что воспитательница дошкольного учебного заведения нанесла телесные повреждения их дочери. Как стало известно, родители обнаружили на шее ребенка царапины и синяки. Полицейские задокументировали обращение и предоставили родителям ребенка направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

В тему: В Житомирской области в селе Веприн произошел скандал в детском саду. Там одна из матерей обвинила воспитателей в избиении ребенка.