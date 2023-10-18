В Украине начали фиксировать новый подвид коронавируса «Эрис»

Главное: Новый подвид коронавируса «Эрис» выявили в Украине. Сразу в шести областях.

Детали: Новый подвид коронавируса «Эрис» атакует Украину. Заразу выявили сразу в шести областях нашей страны.

Об этом в среду, 18 октября, информирует министерство здравоохранения.

Поясняется, что это вариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон».

В ведомстве говорят, что сейчас в Украине циркулируют четырнадцать различных штаммов вируса вокруг «Омикрона».

Отмечается: «Методом секвенирования выявлено десять случаев подвида штамма «Эрис» в Днепропетровской, Закарпатской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях».

Информируется, что симптомы «Эрис» такие же, как и у других известных штаммов заразы: боль в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль, лихорадка.

В то же время, сообщают медики, специфическое отличие «Эрис» – это дополнительная мутация шипового белка, который скорее поражает ослабленный иммунитет.

Уточняется, что по оценкам ВОЗ глобальный риск для общественного здоровья населения данного штамма оценивается как низкий.

Резюмируется, что за 2-8 октября в нашей стране было зарегистрировано 5 186 случаев заболевания коронавирусом, из них 18 стали летальными.

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