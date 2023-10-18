В Китае Путин и Си заговорили о строительстве альтернативного миропорядка

Главное: Путин и Си назвали альтернативу западному порядку. Проект Китая «Один пояс — один путь» согласуется с целью России построить альтернативный миропорядок, отметил президент РФ.

Детали: Глава Китая Си Цзиньпин представил свой проект «Один пояс — один путь» как альтернативу возглавляемому США мировому порядку. Президент России Владимир Путин поддержал это заявление, сообщает Bloomberg в среду, 18 октября.

В своей речи в Пекине, посвященной 10-летию глобального инфраструктурного проекта Китая, Си подверг критике односторонние санкции, геополитическое соперничество и политику блоков. Хотя он не назвал ни одной страны, эти замечания были явными ссылками на политику США в отношении Китая в последние годы, которую Вашингтон охарактеризовал как снижение рисков, но Пекин рассматривает как попытку помешать его растущей мощи.

«Как говорится, когда вы дарите розы другим, аромат остается на вашей руке, — сказал Си Цзиньпин. — Другими словами, помощь другим — это также помощь себе. Рассмотрение развития других как угрозы или принятия экономической взаимозависимости как риска не улучшит собственную жизнь и не ускорит развитие».

Выступая сразу после Си, Путин похвалил эту инициативу как согласующуюся с целью России построить альтернативный миропорядок.

«Россию и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству... при уважении многообразия цивилизаций и прав каждого государства к своей собственной модели развития», — сказал президент России.

По его словам, китайская инициатива «Один пояс — один путь» «логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению творческого и конструктивного взаимодействия».

Агентство указывает, что заявления на церемонии открытия форума «Один пояс — один путь» свидетельствуют о стремлении Китая и России обратиться к развивающимся экономикам так называемого Глобального Юга, охватывающего Южную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию. США и их союзники призывают эти страны поддержать порядок, основывающийся на правилах, позволяющих им объединиться по таким вопросам, как поддержка Украины в отпоре вторжению Путина.

Инициатива «Один пояс — один путь» стал горячей точкой между Китаем и Западом, а Италия — единственный член G7, подписавший официальное соглашение о сотрудничестве с Пекином, — дала понять свое намерение выйти из него до конца года. Тем не менее Си по-прежнему считает программу привлекательной для развивающихся стран, которые могут использовать деньги Китая и не видят необходимости занимать определенную позицию по таким вопросам, как права человека и территориальный суверенитет.

В свою очередь, для Путина это редкое путешествие за границу после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. Его визит является демонстрацией поддержки инициативы «Один пояс — один путь» и подчеркивает тесные связи Москвы с Пекином.

Китай оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России, помогая смягчить последствия западных санкций для Москвы. В последний раз Путин посещал КНР на зимних Олимпийских играх перед вторжением в Украину. На этой встрече два лидера договорились о «безграничной» дружбе и подписали ряд долгосрочных соглашений о поставках энергоносителей.

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