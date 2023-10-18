Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Китае Путин и Си заговорили о строительстве альтернативного миропорядка

В Китае Путин и Си заговорили о строительстве альтернативного миропорядка

Агата Кловская
18.10.23 11:48
142
В Китае Путин и Си заговорили о строительстве альтернативного миропорядка

Главное: Путин и Си назвали альтернативу западному порядку. Проект Китая «Один пояс — один путь» согласуется с целью России построить альтернативный миропорядок, отметил президент РФ.

Детали: Глава Китая Си Цзиньпин представил свой проект «Один пояс — один путь» как альтернативу возглавляемому США мировому порядку. Президент России Владимир Путин поддержал это заявление, сообщает Bloomberg в среду, 18 октября.

В своей речи в Пекине, посвященной 10-летию глобального инфраструктурного проекта Китая, Си подверг критике односторонние санкции, геополитическое соперничество и политику блоков. Хотя он не назвал ни одной страны, эти замечания были явными ссылками на политику США в отношении Китая в последние годы, которую Вашингтон охарактеризовал как снижение рисков, но Пекин рассматривает как попытку помешать его растущей мощи.

«Как говорится, когда вы дарите розы другим, аромат остается на вашей руке, — сказал Си Цзиньпин. — Другими словами, помощь другим — это также помощь себе. Рассмотрение развития других как угрозы или принятия экономической взаимозависимости как риска не улучшит собственную жизнь и не ускорит развитие».

Выступая сразу после Си, Путин похвалил эту инициативу как согласующуюся с целью России построить альтернативный миропорядок.

«Россию и Китай, как и большинство стран мира, разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству... при уважении многообразия цивилизаций и прав каждого государства к своей собственной модели развития», — сказал президент России.

По его словам, китайская инициатива «Один пояс — один путь» «логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению творческого и конструктивного взаимодействия».

Агентство указывает, что заявления на церемонии открытия форума «Один пояс — один путь» свидетельствуют о стремлении Китая и России обратиться к развивающимся экономикам так называемого Глобального Юга, охватывающего Южную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию. США и их союзники призывают эти страны поддержать порядок, основывающийся на правилах, позволяющих им объединиться по таким вопросам, как поддержка Украины в отпоре вторжению Путина.

Инициатива «Один пояс — один путь» стал горячей точкой между Китаем и Западом, а Италия — единственный член G7, подписавший официальное соглашение о сотрудничестве с Пекином, — дала понять свое намерение выйти из него до конца года. Тем не менее Си по-прежнему считает программу привлекательной для развивающихся стран, которые могут использовать деньги Китая и не видят необходимости занимать определенную позицию по таким вопросам, как права человека и территориальный суверенитет.

В свою очередь, для Путина это редкое путешествие за границу после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. Его визит является демонстрацией поддержки инициативы «Один пояс — один путь» и подчеркивает тесные связи Москвы с Пекином.

Китай оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России, помогая смягчить последствия западных санкций для Москвы. В последний раз Путин посещал КНР на зимних Олимпийских играх перед вторжением в Украину. На этой встрече два лидера договорились о «безграничной» дружбе и подписали ряд долгосрочных соглашений о поставках энергоносителей.

В тему: Накануне Путин прибыл в Китай.

Тэги: Китай, Владимир Путин, мир, Си Цзиньпин, миропорядок

Комментарии

Статьи

18.10.23 13:08

Новая Война Судного дня: Палестина напала на Израиль <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дефицит молока в Украине 2023: новый кризис уже на низком старте
14.10.23 10:35

Дефицит молока в Украине 2023: новый кризис уже на низком старте

Автор: Агата Кловская

Все новости
Главное
Популярное
18.10.23 13:19

Энергетики вновь говорят о проблемах: где украинцы сидят без электричества

18.10.23 12:57

Грустная погода не покидает Украину: что говорят синоптики

18.10.23 12:55

В Киеве воспитательницу детсада заподозрили в избиении детей

18.10.23 12:51

В Украине начали фиксировать новый подвид коронавируса «Эрис»

18.10.23 12:19

Стало известно, сколько ракет ATACMS США передали Украине

18.10.23 11:56

Байден прилетел в Израиль

18.10.23 11:34

Неизвестные пытались сжечь здание еврейской общины в Берлине

18.10.23 11:29

Глава ВОЗ заявил, что ситуация в Секторе Газа выходит из-под контроля

18.10.23 11:22

В Украине перестали появляться новые банки

18.10.23 10:59

В израильском аэропорту Шольц вынужден был лечь на землю

18.10.23 13:25

Из прифронтовых населенных пунктов Донбасса эвакуированы все дети, — МВД

18.10.23 11:56

Байден прилетел в Израиль

18.10.23 10:19

Зеленский подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

18.10.23 09:48

Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Одна ракета попала в многоэтажку

18.10.23 09:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 290 050 солдат

18.10.23 00:13

Мусульмане восстали после удара по больнице в секторе Газа, где погибли 800 человек

17.10.23 16:57

ЕП одобрил создание Украинского фонда в размере 50 млрд евро

17.10.23 15:28

В Украине резко выросло потребление электроэнергии, — «Укрэнерго»

17.10.23 13:33

В ССО рассказали о впечатляющих результатах операций в Бердянске и Луганске

17.10.23 11:53

В Польше завершили подсчет голосов на парламентских выборах

14.10.23 10:28

Даже если украинца не будет в электронном реестре военнообязанных, государство сможет его найти, - Калмыкова

12.10.23 10:57

Обновление водительских прав: депутаты решили усложнить жизнь украинским водителям

11.10.23 16:27

Министр финансов США сообщила важную новость для Украины

12.10.23 16:30

Серхио Браун: известного американского спортсмена обвинили в убийстве собственной матери

11.10.23 15:10

Прорыв нефтепровода в Ивано-Франковской области: в Германии скончались двое пострадавших

12.10.23 16:22

Бритни Спирс предстанет перед судом

12.10.23 11:21

Шмыгаль поведал, какой объем внешнего финансирования необходим Украине в следующем году

12.10.23 09:27

Зеленский собрался в Израиль, — СМИ

11.10.23 14:46

Бельгия поможет Украине российскими деньгами

12.10.23 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 284 890 солдат

Фото и Видео
Байден прилетел в Израиль
Байден прилетел в Израиль
Байден прилетел в Израиль
Байден прилетел в Израиль
В израильском аэропорту Шольц вынужден был лечь на землю
В израильском аэропорту Шольц вынужден был лечь на землю
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Одна ракета попала в многоэтажку
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью. Одна ракета попала в многоэтажку
Путин прибыл в Китай
Путин прибыл в Китай
В Брюсселе член ИГИЛ совершил теракт
В Брюсселе член ИГИЛ совершил теракт
ВСУ нанесли мощнейший удар по аэродромам в Луганске и Бердянске. Оккупанты говорят о ракетах ATACMS
ВСУ нанесли мощнейший удар по аэродромам в Луганске и Бердянске. Оккупанты говорят о ракетах ATACMS
В Луганске оккупанты на БТР раздавили гражданский автомобиль
В Луганске оккупанты на БТР раздавили гражданский автомобиль
В Мариуполе 26 оккупантов оправилось в морг из-за отравления едой
В Мариуполе 26 оккупантов оправилось в морг из-за отравления едой
Железный луч: Израиль применил лазерное оружие против ракет
Железный луч: Израиль применил лазерное оружие против ракет
Солнечное затмение 2023: «Огненное кольцо» охватило Землю накануне вторжения Израиля в сектор Газа
Солнечное затмение 2023: «Огненное кольцо» охватило Землю накануне вторжения Израиля в сектор Газа
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.