Глава ВОЗ заявил, что ситуация в Секторе Газа выходит из-под контроля

Главное: Глава ВОЗ потребовал открыть доступ к Сектору Газа. Говорит, что ситуация тут выходит из-под контроля.

Детали: Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сделал резонансное заявление по поводу ситуации в Секторе Газа, который продолжает бомбить Израиль. Он опубликовал его в социальной сети Х.

Чиновник отметил, что ситуация в Секторе Газа «выходит из-под контроля».

Говорится: «Каждую секунду, пока мы ждем отправки туда медицинской помощи, мы теряем жизни. В течение последних четырех дней грузы ВОЗ были заблокированы на границе с Египтом».

Информируется: «Нам нужен немедленный доступ, чтобы начать доставку жизненно важных грузов. Нам нужно, чтобы насилие со всех сторон прекратилось».

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