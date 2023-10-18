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Новости > В Украине перестали появляться новые банки

В Украине перестали появляться новые банки

Агата Кловская
18.10.23 11:22
131
В Украине перестали появляться новые банки

Главное: В Украине не создают новые банки. Ни одного желающего за пять лет.

Детали: Новые банки перестали появляться в Украине. Так, за последние пять лет НБУ не получил ни одного пакета документов на их создание.

Об этом информировал заместитель главы финансового регулятора Дмитрий Олейник, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что число обращений от небанковских игроков тоже на низком уровне, в то же время в этом году спрос выше по сравнению с прошлым годом.

Сказано, что с начала 2023-го года НБУ получил более двух десятков обращений: большинство от финкомпаний и лизингодателей, есть также страховые компании, тогда как в прошлом году было всего шесть заявлений. Из них половина отклонена, остальное еще на рассмотрении.

Сообщается, что спрос на перелицензирование участников платежного рынка на получение лицензии на предоставление финансовых платежных услуг возрос.

С начала года за такой лицензией обратилось 70 небанковских учреждений, 55 из них обращались несколько раз.

Финансист рассказал: «Новые законы существенно изменяют подходы: кредитные союзы смогут работать на основании стандартной или упрощенной лицензии в зависимости от количества услуг, финансовым компаниям и ломбардам будут переоформлены лицензии, а страховщиков ждет перелицензирование. Однако мы не ожидаем повторения истории как с участниками платежного рынка».

Добавляется, что во время перелицензирования весной этого год финкомпаний, которые имели лицензию на перевод средств, не было задержки на стороне регулятора, были даже упрощены требования в части подтверждения финансового положения и инициированы изменения в законодательство о продлении сроков.

В НБУ сообщают: «Однако некоторые крупные игроки надеялись на формальный подход. Когда можно видеть все компании и их подходы, это становится очевидным. Почему-то компания из прифронтового Запорожья по приему коммунальных платежей пакет документов подготовила более качественно, чем один из лидеров рынка. В конечном итоге компании, стремившиеся остаться на рынке и соответствующим образом подготовившие все документы, смогли получить лицензии».

Поясняется, что ужесточение требований регулятора в первую очередь преследует цель уничтожения «серого» рынка по торговле лицензиями в интернете и даркнете.

Резюмируется: «Благодаря новым требованиям, наряду с требованиями к капиталу и раскрытием структуры собственности, рынок наконец-то станет прозрачным».

Стоит напомнить, что сейчас в Украине – 63 банка.

В тему: В правительстве спрогнозировали, что будет с инфляцией и ВВП Украины.

Тэги: Национальный банк Украины, банк, экономика, финансы, новости Украины

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