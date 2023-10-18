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Новости > Украинцам поведали, где сейчас на фронтах самая непростая ситуация

Украинцам поведали, где сейчас на фронтах самая непростая ситуация

Агата Кловская
18.10.23 09:27
136
Украинцам поведали, где сейчас на фронтах самая непростая ситуация

Главное: Украина продолжает свое контрнаступление. Появились свежие сводки с фронтов.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на среду, 18 октября.

Наши военные продолжают обороняться на востоке и юге страны, наступая на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Всего за минувшие сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений.

Сообщается, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСГВ Хортица на Купянском направлении украинские воины отразили более пятнадцати атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще девять атак у Надежды Луганской области.

Говорится, что на Лиманском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

Было сказано, что на Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение недалеко от Клещиевки Донецкой области. ВСУ продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят противнику потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также в зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Здесь отбиты пять атак.

Кроме этого на Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ отбили более двадцати атак россиян в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также две атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

Уточняется, что на Запорожском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение юго-западнее Работино Запорожской области, успеха не имели.

Украинцам рассказали, что в зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение тылам противника.

Военные говорят, что ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех к югу от Работино Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Резюмируется, что в течение суток украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасы и артиллерийское средство россиян.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 290 050 солдат.

Тэги: общество, Россия, война, контрнаступление, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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